Москва, 11 марта, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги» за первые десять дней работы сервиса, сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на Госуслугах 1 марта. За десять дней им воспользовались уже 5 млн раз. Самому старшему заявителю 103 года», — отметили в Минцифры.

Чаще всего самозапрет ставят жители Москвы (951 тыс.), Санкт-Петербурга (388 тыс.) и Московской области (307 тыс.). В других регионах России количество таких заявок не превышает 200 тыс.

1 марта на портале «Госуслуги» был запущен сервис, который позволяет гражданам добровольно запретить оформление кредитов и займов. В кредитной истории появляется отметка с датой начала действия запрета, и после этого банки и микрофинансовые организации обязаны отказывать в выдаче займов. Ограничение распространяется на все потребительские кредиты и займы, а пользователи могут установить полный или частичный запрет, например, оставив возможность оформления кредита только при личном визите в банк или МФО.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что на портале «Госуслуги» может появиться сервис для самозапрета на оформление SIM-карт. Он объяснил, что злоумышленники часто используют SIM-карты, зарегистрированные на других граждан с помощью украденных персональных данных.