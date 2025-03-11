Москва, 11 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. В Кремле положительно оценивают решение поэтессы Юнны Мориц направить средства от литературной премии на закупку беспилотников для фронта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Елена Никитченко/ТАСС Юнна Мориц

По его словам, подобным образом поступают многие люди, это массовое движение. Компании, бизнесмены, обычные граждане покупают для российских бойцов транспортные средства, средства связи, беспилотники.

«В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня», — сказал Песков.

Награждение победителей и лауреатов Национальной литературной премии «Слово» состоялось 15 декабря 2024 года в московском Дворце на Яузе. Мориц, удостоенная Гран-при конкурса с формулировкой «За вклад в литературу», объявила, что направит часть средств в фонд поддержки участников СВО.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил 11 марта в Telegram-канале, что передал купленный на деньги Мориц беспилотник бойцам в курском приграничье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мориц заявила, что через суд запретит бардам Сергею и Татьяне Никитиным исполнять песни, написанные на её стихи, из-за проукраинской позиции артистов. Такое решение поэтессы последовало за скандалом, разразившимся вокруг Никитиных весной 2024 года. Выяснилось, что уехавшие в США после начала специальной военной операции исполнители не только критиковали Россию и призывали помогать ВСУ, но и выступали на фестивалях, часть средств от которых пошла на помощь киевскому режиму.