Ростов-на-Дону, 11 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Главой Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин, ранее исполнявший обязанности руководителя городской администрации. Такое решение приняли депутаты гордумы 11 марта на внеочередном заседании.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Избранный глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Кандидатуру бывшего замгубернатора Ростовской области в ходе открытого голосования парламентарии поддержали единогласно. Он получил 38 голосов.

«Городская дума решила считать избранным на должность главы города Ростова-на-Дону Александра Скрябина. Настоящее решение вступает в силу 11 марта 2025 года и подлежит официальному опубликованию», ― отметила председатель гордумы Зинаида Нерояхина.

Всего в конкурсе на должность главы Ростова-на-Дону были зарегистрированы 12 человек. В финал вышли двое ― Скрябин и замдиректора департамента имущественных отношений города Виталий Золотухин.

Как сообщало ИА Регнум, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 27 января своим указом освободил Скрябина от должности первого заместителя губернатора региона в связи с переходом на новую работу. Позже стало известно, что Скрябина назначили первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону.

Ранее занимавший эту должность Алексея Логвиненко покинул пост по собственному желанию. Его досрочную отставку гордума приняла на внеочередном заседании 28 января. Городскую администрацию временно возглавил Скрябин.

Скрябину 49 лет. Ранее он работал в «Ростовводоканале», затем был первым замглавы администрации Ростова-на-Дону и зампредседателя областного заксобрания. С 2020 года занимал пост замгубернатора Ростовской области, с 2023 года — первого заместителя губернатора.