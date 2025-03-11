Казань, 11 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В биоматериале водителя, который сбил людей на остановке в Казани, обнаружены следы амфетамина и марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

Кадр из видео

«По уголовному делу ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Но углублённая экспертиза его биоматериалов показала присутствие следов амфетамина и марихуаны», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за употребление наркотиков предусмотрено административное наказание, поэтому сейчас решается вопрос об административном аресте.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта на улице Вишневского в Казани таксист, управлявший арендованным автомобилем «Москвич», сбил пешеходов на остановке, когда пытался объехать остановившийся автобус. Момент ДТП попал на видео. В результате пострадали 11 человек, девять из которых госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя ранее привлекали к ответственности за употребление психотропных веществ.