Красногорск, 11 марта, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Пострадавшие и семьи погибших при атаке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Подмосковье получат от 100 тыс. до 1 млн рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Ищук

«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 (тыс. — Прим. ред.) до 500 тыс. рублей», — написал губернатор в Telegram-канале.

В ночь на 11 марта российский средства противовоздушной обороны сбили 337 вражеских беспилотников над регионами России, в том числе 91 — над Московской областью. Максимальное число раненых и самый большой ущерб пришлись на три муниципалитета Подмосковья. Так, от удара обломков БПЛА по объектам в городе Видное пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребёнка.

На парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в с. Ям погиб 38-летний мужчина, охранник. Ещё два человека пострадали: открытую травму головы получил 50-летний мужчина, а 44-летний мирный житель с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. В Домодедово вражеские дроны упали в частном секторе, пострадала 43-летняя жительница деревни Котляково. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек.

В Курской области сбили 126 беспилотников, ещё 38 дронов ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской. Данная атака стала самой крупной в 2025 году,

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