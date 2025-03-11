Белгород, 11 марта, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Жителя Белгородской области задержали за подготовку теракта и диверсии против российских военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону.

По данным правоохранителей, белгородец контактировал с запрещенной в России террористической организацией. Кураторы поручили ему собирать и передавать им сведения о дислокации и передвижениях российских военных в приграничной зоне. Предполагалось, что эта информация поможет нанести по ним удар.

Кроме того, мужчина 1976 года рождения планировал совершить теракт в городе Валуйки и отравить военных. Его задержали с поличным.

В отношении белгородца возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, попытке участия в деятельности террористической организации, приготовлениям к диверсии и теракту, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами (ст. 275, ч. 1 и 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, п. «а» ч. 3 ст. 281, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Белгородский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который планировал по заданию украинских спецслужб подорвать технику и личный состав ВС РФ на территории региона. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Обвиняемого судили в рамках уголовных дел о государственной измене (ст. 275 УК РФ), приготовлении диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1).