Москва, 11 марта, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Прибывшему в Москву с рабочим визитом генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном. Об этом 11 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

t. me/MariaVladimirovnaZakharova

«Отрицать очевидное, тем более увиденное собственными глазами, невозможно», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее Захарова сообщила, что делегацию ОБСЕ повезли на место падения украинских дронов в Московской области. По ее словам, цель визита заключается в том, чтобы Синирлиоглу смог лично ознакомиться с ситуацией на месте и не из сводок узнать о происходящем.

«Чтобы он <…> узнал о реальности той, которая есть на самом деле», ― отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, массированная атака ВСУ на многие регионы России, включая Москву и Московскую область, произошла ровно в день визита в РФ делегации ОБСЕ, в том числе и её генсека Синирлиоглу. По словам Захаровой, атака дронов ВСУ на деле, а не на бумаге покажет прибывшему генсеку ОБСЕ, что в действительности представляет собой киевский режим. Дипломат отметила, что такие действия демонстрируют террористическую сущность Киева.

Массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область началась 11 марта в 04:00 мск. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

По данным Минздрава РФ, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака украинских дронов на российскую столицу 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на город сотни БПЛА. По его словам, средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.