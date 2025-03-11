Москва, 11 марта, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила функционирования нового механизма контроля за лекарственными средствами, который начнёт действовать с 1 июня 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«На сегодняшний день в стране действует система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, с помощью которой можно отслеживать ввод лекарств в оборот и их вывод из оборота. До 1 июня 2025 года будет налажено информационное взаимодействие этой системы с кассовыми аппаратами фармацевтических организаций», — говорится в постановлении.

Мишустин отметил, что механизм обеспечит блокировку продажи препаратов с истекшим сроком годности, а также тех, чей оборот приостановлен или которые выведены из обращения.

Кроме того, сотрудники аптек перед продажей каждого препарата будут проверять его коды идентификации и глобальный идентификационный номер в системе мониторинга, что поможет предотвратить реализацию фальсифицированных лекарств.

Запрет на продажу фальсифицированных и просроченных препаратов введён поправками в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», которые были утверждены президентом России Владимиром Путиным в августе 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из оборота. Запрет также коснется медикаментов с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или тех, о которых отсутствуют данные в системе мониторинга движения лекарств. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, нововведения направлены на защиту здоровья граждан, особенно пенсионеров, от последствий ненамеренного приема просроченных препаратов.