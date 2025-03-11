Москва, 11 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Ночная атака дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву и Подмосковье демонстрирует, что российские войска берут своё на поле боя, заявила 11 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Ищук

«Это доказывает террористическую сущность (киевского режима — Прим. ред.) и, конечно, доказывает, что на поле боя наши берут своё», — сказала она журналистам на полях мероприятия в Высшей школе экономике.

Дипломат также заявила, что данная атака показывает спонсорам киевского режима, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках. По информации Минздрава РФ, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

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