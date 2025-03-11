Подольск, Московская область, 11 марта, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Ранним утром 11 марта дрон ВСУ взорвался в непосредственной близости от автозаправочной станции «Татнефть» на Домодедовском шоссе в Подольском округе Подмосковья. Об этом ИА Регнум рассказали очевидцы.

Взрыв на АЗС, расположенной рядом с селом Покров, произошёл около 5 утра. Обломки сбитого дрона полетели в сторону станции, где в это время не было ни людей, ни машин. Пострадала эмблема АЗС и металлическая обшивка одной из колонок. Женщина-оператор, находившаяся в здании станции, отделалась сильным испугом.

В то же время ещё один беспилотник ВСУ атаковал два садоводских товарищества в деревне Румянцево. Один из местных жителей рассказал ИА Регнум, что на его глазах дрон самолётного типа с размахом крыльев около 3,5 м врезался в соседний дом, где тут же произошёл взрыв. Людей в здании не было, отметил очевидец.

Ещё один беспилотник противника тем же ранним утром влетел в частный жилой дом в деревне Александровка, рассказали местные жители. В здании наодилась семья, люди успели выбежать, когда начался пожар. Крыша дома сгорела полностью, кроме того, взорвалась стоявшая во дворе машина, сообщили ИА Регнум очевидцы. Люди не пострадали.

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