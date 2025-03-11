Джидда, Саудовская Аравия, 11 марта, 2025, 12:08 — ИА Регнум. В саудовской Джидде началась встреча делегаций Украины и США. Об этом сообщил украинский МИД в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций», — говорится в сообщении.

Украинское ведомство также прикрепило к публикации видео, на котором запечатлены министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. Также видно, что Сибига и Ермак одеты в официальные костюмы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в итоге не примет участия в данной встрече.

Как передавало ИА Регнум, после скандала в Белом доме, когда Зеленский начал хамским образом вести себя с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также выступил против прекращения огня, США приостановили военную помощь Украине, а также обмен разведданными с Киевом.

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что США ограничением поддержки Украины пытаются подтолкнуть страну к переговорам по урегулированию конфликта.

10 марта Трамп заявил, что надеется на прогресс по итогам переговоров в Джидде. Он отметил, что на этой неделе также «может случиться много очень крупных вещей».