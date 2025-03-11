Москва, 11 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. «Мираторг» выплатит по 1,5 млн руб. семьям рабочих, погибших при атаке украинских беспилотников, сообщает пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате ранений, полученных от падения обломков БПЛА на территорию ДЦ «Домодедово», погиб второй сотрудник. Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 млн руб., оплата всех расходов, связанных с похоронами», — говорится в сообщении.

Кроме того, сотруднику, получившему ранения, будет оказана материальная помощь 300 тыс. рублей.

По данным агентства, компания также возьмет на себя расходы по организации похорон.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

Губернатор региона сообщил, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

По словам губернатора, медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. В частности, шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину с травмами головы. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.