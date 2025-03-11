Курск, 11 марта, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области», — сказано в сообщении.

Российские войска нанесли поражение формированиям 14 бригад и полков ВСУ в районах 13 населенных пунктов региона. Ударами авиации и огнем артиллерии поражались живая сила и техника противника в Курской и Сумской областях.

За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, также были уничтожены несколько десятков единиц техники, в том числе два танка и четыре боевые машины пехоты. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 66,5 тыс. военных и тысячи единиц техники, в том числе 391 танк, 311 боевых машин пехоты и 272 бронетранспортера.

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