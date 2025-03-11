Москва, 11 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. В Капотне на месте падения сбитого после ночной атаки на Москву беспилотника были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшийся боевой частью. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Жильцы домов, в районе которых обнаружили дрон, предупредили о проводимых работах. В МЧС отметили, что все прошло штатно.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

По данным Минздрава РФ, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

Глава Подмосковья отметил, что поражающие элементы указывают на то, что целью атаки украинских беспилотников на Домодедово были именно люди.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили 337 украинских беспилотников над территорией страны, в том числе 91 БПЛА — над Московской областью. Наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.