Москва, 11 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Киевский режим вряд ли откажется от своей нацистской сущности, заявил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Комментируя атаку ВСУ на Московскую область, он отметил, что если ВС РФ атакуют исключительно военные объекты, то киевский режим — социальные объекты и жилые дома.

«Разумеется, никто не намерен надевать розовые очки и рассчитывать, что [киевский] режим вдруг в одночасье откажется от своей нацистской сущности. Нет, они не откажутся. Мы должны быть начеку, и наши соответствующие службы делают то, что должно делать на фоне таких угроз», — сказал Песков журналистам.

Новость дополняется.