Москва, 11 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. В Подмосковье перекрыли движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе из-за вероятности пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает АО «Мострансавто» в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Перекрыто движение на пересечении Окского шоссе и Борисовского шоссе из-за вероятности пролёта БПЛА. Организован объезд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 11:25 по мск было перекрыто движение в сторону г. Дзержинского по ул. Капотня в связи с падением БПЛА. Уже в 11:48 по мск движение было восстановлено.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной атаки в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

По словам главы региона, медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. В частности, шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину с травмами головы. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

О падении обломков дронов информировали из подмосковных Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дронов ВСУ на российские регионы следствием успеха российских войск на поле боя. Она отметила, что такие действия доказывают террористическую сущность киевского режима и показывает его спонсорам, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».