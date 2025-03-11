Москва, 11 марта, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Всегда желанный гость», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что визит будет официальным, а переговоры —«очень-очень субстантивные». По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция двух лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, на пресс-конференции 26 января Лукашенко заявил, что после выборов планирует совершить первый зарубежный визит в Москву для встречи с Путиным. Он подчеркнул, что переговоры с российским президентом могут длиться до ночи, что является «сигналом обществу».

28 февраля Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Ранее, 26 февраля, этот договор был ратифицирован и нижней палатой парламента Белоруссии. Согласно соглашению, Москва и Минск обязуются оказывать поддержку друг другу всеми возможными средствами, разрешёнными международным правом. Документ предусматривает совместные действия в политической, военной и других сферах в случае угрозы безопасности России или Белоруссии.

Новость дополняется