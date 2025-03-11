Москва, 11 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны сработала очень хорошо при отражении атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Здесь важно заметить, что киевский режим бьет по социальным объектам, по жилым домам. Наши военные продолжают поражать военные и около военные цели, а (киевский) режим бьет именно по жилым домам. <…> Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в результате массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область два человека погибло и более десяти пострадали.

Максимальное число раненых и самый большой ущерб пришлись на три муниципалитета Подмосковья. Так, от удара обломков БПЛА по объектам в городе Видное пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребёнка. На парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в с. Ям погиб 38-летний мужчина, охранник. Ещё 44-летний мирный житель с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. В Домодедово вражеские дроны упали в частном секторе, пострадала 43-летняя жительница деревни Котляково. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек.

О падении обломков дронов информировали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.