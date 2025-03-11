Москва, 11 марта, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску никак не связан с Москвой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Cristian Cristel/Global Look Press Кэлин Джорджеску

«Обвиняют нашу страну в причастности какой-то к Джорджеску, это полная глупость. Это абсолютно безосновательное обвинение. Джорджеску также, кстати, импонировал и президент США Дональд Трамп, и идеи трампизма», — отметил он.

Тем не менее Песков добавил, что без Джорджеску любые выборы румынского президента не могут считаться легитимными.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, указав на нарушения в ходе предвыборной кампании.

26 февраля Джорджеску был задержан правоохранителями при первой попытке подачи документов в ЦИК. Ему предъявили обвинения в фальсификации источников финансирования избирательной кампании на прошлых выборах и в создании фашистской организации и взяли у него подписку о невыезде. В домах некоторых его сторонников были проведены обыски.

Вечером 9 марта Центральное избирательное бюро сообщило об отказе в регистрации Джорджеску и другим двум независимым кандидатам на выборы в Румынии. При этом днем ранее, 8 марта, Конституционный суд Румынии допустил Джорджеску к выборам.

По словам самого политика, отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом по демократии и говорит о том, что страна находится под тиранией.