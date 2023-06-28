Москва, 11 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом 11 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Естественно, Верховному главнокомандующему докладывают об этом», ― отметил он.

Представитель Кремля добавил, что не знает, почему атака беспилотников на Москву произошла сегодня.

«Спросите у киевского режима», — ответил журналистам Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также указал на то, что киевский режим бьет по жилым домам, в то время как Вооруженные силы России наносят удары по военным целям.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 МСК началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

По данным Минздрава РФ, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что атака украинских дронов на российскую столицу 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на город сотни БПЛА. По его словам, средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы демонстрирует террористическую сущность Киева.

Глава Подмосковья отметил, что поражающие элементы указывают на то, что целью атаки украинских беспилотников на Домодедово были именно люди.