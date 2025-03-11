Москва, 11 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Кремль своевременно проинформирует о возможности контактов между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Anna Moneymaker — Pool via CNP/Global Look Press Стивен Уиткофф

Ранее появилась информация, что Уиткофф намерен посетить Москву 13 марта, где он планирует провести встречу с Путиным.

«Мы своевременно проинформируем вас», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит Уиткоффа, заявила, что в настоящее время двусторонние контакты с США достаточно интенсивны, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Так, Путин в январе отмечал, что эти переговоры должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию.

В феврале российский лидер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом также подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта.