Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Поражающие элементы указывают на то, что целью атаки украинских беспилотников на Домодедово были именно люди. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

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Он отметил, что оба погибших в Домодедово — сотрудники компании «Мираторг». В 05:14 МСК, когда мужчины заступили на смену, дрон ударил по парковке возле производственного комплекса в селе Ям.

«Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы», — написал Воробьёв.

По предварительным данным, повреждения получили около 40 автомобилей, добавил он.

Ранее Воробьёв сообщил, что в селе Ям погиб 38-летний охранник «Мираторга», а еще один пострадавший, 50-летний мужчина, скончался в Видновской больнице.

По словам губернатора, медики оказали помощь еще 13 пострадавшим. В частности, шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали из-за падения обломков БПЛА в Ленинском городском округе. Еще пятеро обратились к медикам в Раменском. В Домодедовскую больницу госпитализировали 44-летнего мужчину с травмами головы. В деревне Котляково при падении обломков пострадала 43-летняя женщина, она находится в больнице в тяжелом состоянии.