Москва, 11 марта, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Ночная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье вызвана раздражением Лондона и Киева в связи с возобновлением диалога между Россией и Западом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Илья Питалев Дом, поврежденный из-за падения обломков БПЛА в Раменском

«Совсем неслучайные налёты! Попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании «высоких гостей». Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу. Режим отсутствия любого диалога с Москвой, Лондон и ко. гораздо больше устраивал, чем диалог, несмотря на разницу позиций и подходов сторон. Для них явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал», — указал он в публикации.

Мирошник также уточнил, что Украина и Великобритания сейчас пойдут на всё, лишь бы сорвать наметившийся диалог между Россией и Западом по украинскому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налёте украинских беспилотников на столичный регион. Средства ПВО перехватили десятки дронов над Раменским и Домодедово. В Москве БПЛА сбили в районе Домодедовской улицы, обломки незначительно повредили кровлю одного из домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в результате налета в городах Видное и Домодедово погиб один человек и пострадали еще трое. В Раменском обломки сбитого дрона упали на многоквартирный дом на Северном шоссе, там повреждены как минимум семь квартир. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Помощь пострадавшим оказали на месте, добавил Воробьев. Позже стало известно, что ещё один мужчина скончался в больнице в Видном.

Массированная атака ВСУ на многие регионы России, включая Москву и Московскую область, произошла ровно в день визита в РФ делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе и её генсека Феридуна Синирлиоглу. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье на деле, а не на бумаге покажет прибывшему с визитом генсеку ОБСЕ, что на самом деле представляет собой киевский режим.