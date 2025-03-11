Москва, 11 марта, 2025, 11:13 — ИА Регнум. В больницах после атак Вооруженных сил Украины на территорию Московской области находятся шесть человек. Об этом 11 марта сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один ― в тяжелом состоянии», ― уточнил он.

Всего, по данным Минздрава, в результате атаки дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, силы ПВО сбили десятки дронов в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

По его словам, после атаки беспилотников помощь медиков понадобилась 14 пострадавшим. В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребёнка. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Телесных повреждений они не получили, госпитализация им не потребовалась.

В Домодедово от падения осколков беспилотника на парковке рядом с производственным комплексом и развлекательным центром компании «Мираторг» в селе Ям начался пожар. В результате погиб 38-летний охранник компании. Еще два человека пострадали.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что при массированном налете украинских беспилотников на Московскую область пострадали трое детей. Двоим из них нет еще и трех лет. Она уточнила, что дети получили небольшие ссадины и перенесли сильный шок, им окажут психологическую помощь. Состояние пострадавших удовлетворительное.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили 337 украинских беспилотников над территорией страны, в том числе 91 БПЛА — над Московской областью. Наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.