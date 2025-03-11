Москва, 11 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги 2024 года в сфере корпоративной и социальной ответственности. «Столото» поддержал как крупные проекты, например всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), так и небольшие некоммерческие организации и благотворительные фонды.

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«Столото» продолжает активно реализовывать программу корпоративной социальной ответственности, оказывая поддержку и новым проектам, и тем, с кем сотрудничаем давно», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

Она добавила, что в 2024 году компании удалось помочь более чем 25 проектам и организациям. «Основные получатели помощи — это дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди и люди с инвалидностью», — сказала Тубман.

Также «Столото» поддерживает и развитие инклюзивного спорта. «Наша цель — не просто поддерживать, но и вдохновлять на изменения, объединять неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе», — пояснила топ-менеджер.

Среди ярких примеров проектов — пасхальный тираж «Русского лото», так как благодаря ему сопричастными к благотворительности стали все участники тиража. С каждого билета на благотворительность было направлено по 10 рублей.

В мае 2024 года благотворительный пасхальный тираж «Русского лото» состоялся уже во второй раз. По итогам этого тиража «Столото» направил региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской православной церкви «Милосердие» 46,4 млн рублей из собственных средств. Это позволило реализовать множество социальных проектов и помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Общими усилиями мы делаем наш мир лучше и добрее, а значит, главная цель пасхального тиража «Русского лото» достигнута», — сказала телерадиоведущая, лицо пасхального тиража «Русского лото» Тутта Ларсен.

Благотворительные тиражи стали продолжением традиции, заложенной с первых дней существования лотерей, когда они проводились с целью сбора средств для благотворительных учреждений.

Помимо праздничного пасхального тиража «Русского лото», «Столото» в преддверии Дня поддержки людей с церебральным параличом запустил благотворительную акцию «#Доброклава». В 2024 году этот день выпал на 2 октября, поэтому 5% от стоимости каждого билета лотереи «Клава», проданного со 2 сентября по 2 октября 2024 года, были направлены в поддержку проекта «Доброшрифт». Цель этого проекта — сбор средств для благотворительного фонда «Подарок ангелу», который с 2014 года оказывает патронажную помощь детям и взрослым с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. В День поддержки людей с ДЦП «Столото» также заменил шрифт на своем официальном сайте stoloto.ru на «Доброшрифт».

С 2021 года «Столото» проводит ежегодный конкурс грантов на поддержку благотворительных проектов, в котором могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ. За это время поддержку получили уже 27 благотворительных проектов. В 2024 году конкурс заявок на поддержку благотворительных проектов состоялся дважды: во втором и четвертом кварталах года.

Победители первого в 2024 году этапа конкурса грантов, который завершился в июне, уже реализовали полученные от гранта средства. Например, арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк» обустроил инклюзивную спортивную площадку, которая обеспечила спортивно-игровым досугом подопечных дома — детей с инвалидностью. Для обустройства спортивной площадки были куплены качели для детей с инвалидностью и теннисный стол, проведена заливка бетонного основания под качели и монтаж резинового покрытия площадки. Всего в арзамасском доме социального обслуживания для детей «Маяк» проживают 95 воспитанников со всей Нижегородской области с тяжелыми множественными нарушениями, инвалидностью и ментальными нарушениями.

Также средства от гранта помогли реализовать проект «Второй дом» благотворительного фонда «Путевка в жизнь» в Саратовской области. Проект позволяет воспитанникам детских учреждений, выпускникам детских домов и подросткам из неблагополучных семей бесплатно получать дополнительное профессиональное образование, которое может стать для них источником дохода. Молодые люди обучаются востребованным сегодня профессиям в разных сферах — от парикмахерского, маникюрного и кондитерского дела до IT-профессий (например, графический дизайнер, разработчик сайтов, SMM-менеджер и других). Грант от «Столото» позволил оплатить труд преподавателей и обучить новым профессиям 40 ребят. После прохождения обучения ребята успешно трудоустраиваются и находят для себя надежный источник дохода для благополучной жизни.

Помимо этого, при поддержке «Столото» с 15 по 28 сентября 2024 года в Таганроге состоялась специализированная смена в лагере для посттравматической реабилитации семей. Выездные двухнедельные смены для посттравматической реабилитации детей и их родителей или опекунов проводятся благотворительным фондом «1Помогает», который работает с детьми-сиротами и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.

В рамках Петербургского международного экономического форума «Столото» подписал соглашение о развитии стратегического партнерства со всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). «Столото» является стратегическим партнером комплекса ГТО с 2022 года. В рамках партнерства «Столото» оказывает поддержку деятельности федерального методическо-выставочного центра всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (МВЦ ГТО) и другим проектам ГТО. Так, в 2024 году «Столото» поддержал IV всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО», который прошел в Сочи с 19 по 21 апреля. Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из разных регионов России.