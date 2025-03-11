Москва, 11 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Погибший в Домодедово при атаке БПЛА 37-летний Андрей К. работал в Москве и Подмосковье вахтами. Мужчина был очень работящим и брался за любую подработку. Дома, в родном городе Родники Ивановской области у него остались бывшая жена Анна* и двое детей, 9-летний сын Ваня* и 7-летняя дочь Кристина* (*все имена изменены), а также сестра и пожилая мама. Андрей усердно трудился, чтобы помогать семье деньгами. Об этом ИА Регнум рассказала его близкая подруга Ирина.

Личный архив Андрей К.

Ранним утром 11 марта Московский регион подвергся самой массированной атаке вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По последним данным, в результате налета украинских дронов погибли двое жителей Подмосковья.

Один из погибших, 37-летний Андрей К., работал охранником в сетевом магазине в Домодедово. Предварительно сообщается, что ранним утром мужчина вышел на крыльцо магазина, чтобы перекурить — в этот момент на парковку упали обломки сбитого БПЛА.

Журналистам ИА Регнум удалось разыскать близкую подругу Андрея Ирину (имя изменено). Во время разговора девушка не могла сдерживать слёзы. Она рассказала, что мужчина уже много лет работает в Москве и Подмосковье вахтами, а все заработанные деньги отправляет семье.

«Андрей всегда брался за любую работу, за любой калым — он очень трудолюбивый, надежный. Мы оба родом из города Родники Ивановской области, там живет вся его семья: мама, сестра и бывшая жена Анна (имя изменено) с двумя детьми — 9-летним сыном Ваней и 7-летней дочерью Кристиной (имена изменены). Андрей замечательный, очень хороший человек! Мы с ним буквально на днях созванивались, разговаривали. Он рассказывал, что очень ждет окончания очередной вахты и хочет поскорее поехать домой, к семье. Ужасная трагедия! Соболезнования его семье!» — рассказала Ирина в разговоре с ИА Регнум

По словам девушки, в Подмосковье у Андрея совсем нет родственников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область.