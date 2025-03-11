Курск, 11 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Курск». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Алексей Куденко/РИА Новости Валерий Герасимов

В ходе поездки он ознакомился с выполнением боевых задач по нейтрализации противника в Курской области. Герасимов заслушал доклад командующего, генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров подразделений, которые доложили о текущей обстановке и ходе операций.

Генерал армии отметил успехи войск в выполнении поставленных задач и дал указания по дальнейшим действиям.

В завершение визита он вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за мужество и доблесть, проявленные в боях за освобождение региона.

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