Москва, 11 марта, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Атака украинских беспилотников на российские регионы демонстрирует террористическую сущность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По несчастливому стечению обстоятельств, которое стало уже регулярным, [генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу] попал — не физически сам, но находясь в географической точке — под атаку киевскорежимных вэсэушных дронов, которые направляются в том числе на столицу тогда, когда в ней находится высокопоставленная международная делегация. <…> Видимо, для того, чтобы они не из бумаг, а на деле узнавали о том, что такое террористическая сущность киевского режима», — цитирует ТАСС слова Захаровой.

Захарова отметила, что делегацию ОБСЕ во главе с Синирлиоглу отвезут на место падения украинского БПЛА в Москве, чтобы генсек организации «не из своих сводок, которые ему в том числе делают те, кто спонсирует киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности той, которая есть на самом деле».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской.