Москва, 11 марта, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Прибывшей в Москву делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрируют последствия ночной атаки дронов ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Захаровой, атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье на деле покажет прибывшему с визитом генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу, что на самом деле представляет собой киевский режим.

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