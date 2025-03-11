Трое детей пострадали при атаке дронов ВСУ на Московскую область
Москва, 11 марта, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Трое детей пострадали при массированном налете украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
«Знаем о трех пострадавших детях, двоим из которых нет еще трех лет», — заявила Львова-Белова.
Она уточнила, что дети получили небольшие ссадины и перенесли сильный шок, им окажут психологическую помощь. Состояние пострадавших удовлетворительное.
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