Москва, 11 марта, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 91 украинский беспилотник над территорией Московской области в ночь на 11 марта, сообщает Минобороны России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ночная атака на регион стала самой массированной вражеской атакой на регион за все время.

Николай Гынгазов/ТАСС

О падении обломков дронов информировали из подмосковных Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Погибшие и пострадавшие

По данным губернатора региона Андрея Воробьева, в результате атаки БПЛА на Москву и Московскую область два человека погибли и более десяти пострадали.

Максимальное число раненых и самый большой ущерб пришлись на три муниципалитета Подмосковья.

Так, от удара обломков БПЛА по объектам в городе Видное пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребёнка. На парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в с. Ям погиб 38-летний мужчина, охранник.

Ещё один 44-летний мирный житель с травмами головы был госпитализирован в Домодедовскую больницу.

В Домодедово вражеские дроны упали в частном секторе, пострадала 43-летняя жительница деревни Котляково. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Всех осмотрели врачи — телесных повреждений нет, только реакция на стресс. Госпитализация не потребовалась.

Также пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег — там загорелась кровля, пожар локализован.

После атаки

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн руб. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 до 500 тыс. руб.», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на регион. Следователи, криминалисты и эксперты ведомства в рамках расследования установят обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Работа аэропортов

По информации пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, в период с 04:40 до 08:55 мск столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский приостанавливали работу на фоне массированного налета украинских беспилотников.

В общей сложности 28 самолетов, из которых десять направлялись в Домодедово, а 18 — в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской.