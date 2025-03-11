Москва, 11 марта, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений по итогам 47-го заседания российского организационного комитета «Победа», прошедшего 15 января 2025 года.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В документе, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь идет в том числе об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Поручение дано Минпросвещения России совместно с Минобрнауки.

«<…> предусмотреть включение в образовательные программы образовательного модуля о защитниках Отечества, в том числе об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции», ― говорится в перечне.

Ответственные главы министерств Сергей Кравцов и Валерий Фальков должны представить доклад главе государства до 30 апреля.

Кроме того, российский лидер поручил обеспечить использование результатов памятно-мемориальных мероприятий на местах сражений Великой Отечественной войны и поисковых экспедиций для школьников и студентов при подготовке программы «Разговоров о важном».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 марта в ходе встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил, что истории участников СВО необходимо увековечивать, их героизм нужно отражать в книгах, фильмах и стихах. Президент также призвал называть улицы, школы, институты в честь героев специальной военной операции.

Глава государства также отметил, что участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи весьма востребовано. Он отметил, что в школах и с детскими подростковыми коллективами работают свыше тысячи военных, которые отслужили и вернулись.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 7 марта отметил, что участники спецоперации — такие же герои, как и ветераны Великой Отечественной войны. И о них тоже будут писать учебники, они точно так же будут приходить и уже приходят в школы, рассказывая детям о том, как они воевали, добавил Медведев.