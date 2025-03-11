Москва, 11 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Именные таблички будут установлены по месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Обеспечить размещение именных информационных табличек по месту проживания ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в списке поручений.

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