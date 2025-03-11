Москва, 11 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. За три года ведения специальной операции Россия очень поднаторела в деле ведения информационных войн. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на I всероссийской научно-практической конференции «Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы».

Министерство обороны РФ

«Война идёт. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идёт. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас — для нашей страны», — заявил пресс-секретарь.

Песков также добавил, что за три года ведения спецоперации Россия очень поднаторела в деле ведения информационных войн, назвав это большим достижением. По его словам, в стране выросла целая плеяда «талантливейших журналистов, талантливейших медийников», которые блестяще совершенно справляются со всеми вызовами.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта госсекретарь США Марко Рубио, выступая с речью, заявил, что на Украине между ядерными державами — Россией и США — «идёт прокси-война». Он призвал положить ей конец, отметив, что понимания, как это сделать, ни у кого нет. Как отметил глава Госдепа, план украинцев и их союзников в конгрессе и в ряде других стран заключается в том, чтобы Киеву оказывали военную помощь столько времени, сколько потребуется. Но это не стратегия, заявил Рубио.