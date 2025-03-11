Москва, 11 марта, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам обеспечить контроль за оказанием помощи российским регионам, пострадавшим 11 марта от массированной атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

РИА Новости/Павел Бедняков Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

«По поручению Игоря Краснова в регионах, которые подверглись атаке киевского режима, прокуроры обеспечивают контроль за соблюдением прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Надзором охвачены вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, оценкой поврежденного имущества, восстановлением жилья и документов, а также вопросы, связанные с надлежащим функционированием объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомственного Telegram-канала.

По данным российских военных, за ночь было уничтожено более 330 украинских дронов над десятью областями страны. В ведомстве уточнили, что в Московской области был перехвачен 91 БПЛА, а наиболее интенсивному налету подверглась Курская область, где сбили 126 беспилотников. В Брянской области нейтрализовали 38 дронов, в Белгородской — 25, в Рязанской — 22, в Калужской — 10. По восемь аппаратов сбили над Липецкой и Орловской областями, шесть — над Воронежской, еще три — над Нижегородской.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака дронов на столицу 11 марта стала самой масштабной. Он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу. По его словам, системы противовоздушной обороны перехватили десятки дронов в районе Раменского и Домодедова. В самой Москве один БПЛА был сбит в районе Домодедовской улицы, его обломки незначительно повредили кровлю жилого дома.