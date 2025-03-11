Москва, 11 марта, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Если американский бизнесмен, владелец компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск отключит Украине системы спутникового интернета, то альтернатива все равно найдется. Такое мнение 11 марта на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Если Маск отключит свое [оборудование], то сразу включат что-то другое. В этом мире не бывает пустых ниш», ― отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что независимо от этого, Россия достигнет поставленных целей специальной военной операции.

«У наших ребят получается и без всяких отключений, получается без всяких остановок. И они идут вперед», ― добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Маск 10 марта заявил, что терминалы системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат на Украине. он отметил, что этого не произойдет, и здесь неважно, несколько он не согласен с политикой киевского режима.

Предприниматель пояснил, что без Starlink украинские фронты обрушатся, потому что российские бойцы могут глушить все остальные коммуникации. Маск подчеркнул, что компания не собирается использовать Starlink как «разменную монету».

Маск ранее назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человеком». Так он отреагировал на заявление главы польского МИД, что обслуживание спутникового интернета для военных нужд киевского режима обходится Польше в сумму 50 млн долларов ежегодно. Предприниматель отметил, что замены Starlink не существует, а Варшава оплачивает лишь малую часть стоимости интернета для Киева.

До этого Маск заявил, что без спутниковой системы Starlink ВСУ не смогут удержать фронт. Он также добавил, что Украина неизбежно проиграет в вооруженном конфликте против России, и призвал к скорейшему миру.