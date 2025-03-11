Видное, Московская область, 11 марта, 2025, 10:33 — ИА Регнум. В подмосковном Видном 50-летний мужчина, пострадавший от ночной атаки дронов ВСУ, скончался в больнице от полученных ран. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким», — указал он в публикации.

Таким образом, число погибших в результате ночной атаки дронов ВСУ в Московской области возросло до двух. Также более десяти человек пострадали.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью.

11 марта Воробьёв сообщил об одном погибшем и более десяти пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область.

Максимальное число раненых и самый большой ущерб пришлись на три муниципалитета Подмосковья. Так, от удара обломков БПЛА по объектам в городе Видное пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребёнка.