Москва, 11 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде возобновили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский, Туношна и Стригино сняты в 10:15 мск. Обеспечение безопасности — главный приоритет в работе экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропорта, подчеркнул представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения на работу шести аэропортов вводили на фоне массированного налета украинских беспилотников на Московский регион. В 04:24 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Жуковский, в 04:40 мск — аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, а также нижегородский аэропорт Стригино, в 05:15 мск — ярославский аэропорт Туношна.

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