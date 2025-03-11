Раменское, Московская область, 11 марта, 2025, 10:38 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском в результате падения обломков сбитых БПЛА оказались повреждены два дома. Об этом 11 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

t. me/vorobiev_live

Одно здание находится на Северном шоссе, 6.

«Здесь пострадали семь квартир в жилом доме», ― написал глава региона в Telegram-канале.

В администрации Раменского городского округа уточнили, что пострадали квартиры на 21-м и 22-м этажах. Из них эвакуировали 13 человек, включая трех детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в пункте временного размещения, организованном в соседней гимназии, остальные находятся у родственников.

Еще один беспилотник попал в частный дом в коттеджном поселке «Высокий берег» в селе Софьино, произошло возгорание крыши. На месте работают пожарные службы, возгорание локализовали. Собственница дома не пострадала.

Как передавало ИА Регнум, Воробьев ранее сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

После атаки беспилотников помощь медиков понадобилась 14 пострадавшим. В Ленинском городском округе от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребёнка. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Телесных повреждений они не получили, госпитализация им не потребовалась.

В Домодедово от падения осколков беспилотника на парковке рядом с производственным комплексом и развлекательным центром компании «Мираторг» в селе Ям начался пожар, сгорело более 20 автомобилей. В результате погиб 38-летний охранник компании. Еще два человека пострадали.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили 337 украинских беспилотников над территорией страны, в том числе 91 БПЛА — над Московской областью. Наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.