Москва, 11 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Следственный комитет России 11 марта возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По факту массированных атак Московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В рамках расследования установят обстоятельства произошедшего, типы беспилотников и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

В ночь на 11 марта средства ПВО сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти российских регионов. 91 БПЛА перехвачен над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и более десяти пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область.

Максимальное число раненых и самый большой ущерб пришлись на три муниципалитета Подмосковья. Так, от удара обломков БПЛА по объектам в городе Видное пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребёнка. На парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» в с. Ям погиб 38-летний мужчина, охранник. Ещё два человека пострадали: открытую травму головы получил 50-летний мужчина, а 44-летний мирный житель с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. В Домодедово вражеские дроны упали в частном секторе, пострадала 43-летняя жительница деревни Котляково. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек.

О падении обломков дронов информировали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.