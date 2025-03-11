Москва, 11 марта, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Контакты между Россией и США в настоящее время достаточно интенсивны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

Артем Геодакян/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее появилась информация, что Уиткофф намерен посетить Москву 13 марта, где он планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Двусторонние контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные, их уровень и форматы зачастую согласовываются в рабочем режиме весьма оперативно. Будем держать вас в курсе по мере развития событий», — рассказала Захарова в беседе с ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта в беседе с журналистами опроверг сообщение телеканала CNN о том, что на этой неделе (10–16 марта) делегации РФ и США проведут новые переговоры в Джидде.

При этом российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Путин в январе отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса должны вести к долгосрочному миру, а не к временному перемирию. В феврале российский лидер в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить изначальные причины конфликта.