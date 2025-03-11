Видное, Московская область, 11 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. После атаки беспилотников на Подмосковье помощь медиков понадобилась 14 пострадавшим. Об этом 11 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Администрация Подмосковья

«На эту минуту максимальное число пострадавших и самый большой ущерб видим в трех муниципалитетах Подмосковья. В Ленинском городском округе <…> от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помочь», ― написал глава региона в Telegram-канале.

В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Телесных повреждений они не получили, госпитализация им не потребовалась. По словам врачей, это была реакция на стресс.

Также повреждения получили семь квартир в жилом доме на Северном шоссе. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, здесь загорелась кровля. Пожар уже локализовали.

В Ленинском городском округе обломки дронов упали на территории складов компаний «МосКокс» и «Сантехкомплект», обошлось без пострадавших.

Губернатор также сообщил, что в Домодедово от падения осколков беспилотника на парковке рядом с производственным комплексом и развлекательным центром компании «Мираторг» в селе Ям начался пожар, сгорело более 20 автомобилей. Пожарные почти устранили возгорание. В результате погиб 38-летний охранник компании. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летнего мужчину с травмами головы госпитализировали в Домодедовскую больницу.

Также в Домодедово обломки дронов упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, Воробьев ранее сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, летевших на российскую столицу. По его словам, атака украинских дронов на Москву 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, заявил мэр. Из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили 337 украинских беспилотников над территорией страны, в том числе 91 БПЛА — над Московской областью. Наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.