Москва, 11 марта, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Московский аэропорт Шереметьево возобновил прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения действовали с 04:40 до 08:55 мск. За это время 18 бортов, следовавших в Шереметьево, приземлились на запасных аэродромах.

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