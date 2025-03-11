Москва, 11 марта, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении дня окончания Ленинградской битвы 9 августа в качестве Дня воинской славы России. Документ опубликован 11 марта в электронной базе нижней палаты парламента.

«Признание 9 августа Днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», ― говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечено, что Ленинградская битва, в которой в разное время принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия, войска ПВО, формирования партизан, сковала пятую часть всех немецко-фашистских войск на Восточном фронте и финскую армию. В ходе битвы были разгромлены более 50 дивизий врага, сокрушена группа армий «Север».

Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В боевых действиях в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов.

Результатом серии военных операций и успешного завершения Ленинградской битвы в августе 1944 года стало полное освобождение Ленинграда от немецко-фашистской блокады, а также оккупированных территорий Ленинградской области и Карело-Финской ССР от немецко-фашистских и финских оккупантов.

Новость дополняется