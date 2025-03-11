Домодедово, Московская область, 11 марта, 2025, 09:16 — ИА Регнум. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в аэропорту Домодедово после атаки беспилотников, на запасные аэродромы ушли десять самолетов. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В аэропорту уточнили, что ограничения действуют с 4:40 мск.

«На данный момент на запасные аэродромы ушли десять воздушных судов», ― отметили в пресс-службе.

Кроме того, на вылет задерживаются восемь рейсов.

В международном аэропорту Курумоч в Самаре сообщили, что воздушная гавань приняла все десять рейсов, следовавших в Москву. Самолеты летели из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово.

Как передавало ИА Регнум, из-за массированной атаки беспилотников на Москву и Московскую область временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, также временно закрыли аэропорты Внуково и Шереметьево.

Кроме того, в Домодедово ограничивали движение поездов в сторону Москвы и обратно. В настоящее время движение восстановили.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили 73 беспилотника, летевших на российскую столицу. Из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили 337 украинских беспилотников над территорией страны, в том числе 91 БПЛА — над Московской областью. Наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.