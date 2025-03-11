Москва, 11 марта, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Атака украинских дронов на Москву 11 марта стала самой массированной. Киевский режим направил на российскую столицу сотни БПЛА, заявил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Роман Ветров/ТАСС

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — написал Собянин.

Он выразил силам противовоздушной обороны благодарность за отличную работу.

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