Москва, 11 марта, 2025, 08:55 — ИА Регнум. При падении обломков сбитого беспилотника железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги получила незначительные повреждения. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе МЖД.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады», ― говорится в сообщении МЖД в Telegram-канале.

Из-за этого движение поездов по станции осуществлялось с увеличенным интервалом. В пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего на данный момент подразделения противовоздушной обороны сбили 73 беспилотника, летевших на российскую столицу. Из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям). Всего было сбито более 60 беспилотников.

После атаки БПЛА в Домодедово ввели ограничение движения поездов в сторону Москвы и обратно. В настоящее время движение поездов восстановили. Также для обеспечения безопасности временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов ввели в аэропорту Домодедово, временно закрыли аэропорты Внуково и Шереметьево.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией страны. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской областью.