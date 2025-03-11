Собянин сообщил о 73 сбитых дронах, летевших на Москву
Москва, 11 марта, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Общее число уничтоженных беспилотников, летевших на Москву, достигло 73. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», ― написал мэр в Telegram-канале.
По его словам, на месте падения беспилотников работают соответствующие службы.
Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 07:06 мск 11 марта подразделения противовоздушной обороны сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).
Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.
В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией страны. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.
Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью и еще три — над Нижегородской областью.