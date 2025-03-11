Москва, 11 марта, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Общее число уничтоженных беспилотников, летевших на Москву, достигло 73. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», ― написал мэр в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения беспилотников работают соответствующие службы.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 07:06 мск 11 марта подразделения противовоздушной обороны сбили 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за падения обломков дрона незначительные повреждения получила кровля дома на Домодедовской улице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 11 марта в 04:00 мск началась массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и Московскую область. На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).

Всего было сбито более 60 беспилотников в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

В Минобороны уточнили, что российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией страны. 91 БПЛА перехватили над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью и еще три — над Нижегородской областью.