Москва, 11 марта, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали Москву в день визита высокопоставленной делегации — генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Подобное произошло не впервые, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мария Захарова

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ», — написала Захарова.

Она отметила, что спонсоры киевского режима низвели эту организацию «до уровня говорильни». ОБСЕ утратила первоначальный смысл, который заключался в обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе, добавила дипломат.

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