Москва, 11 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией десяти областей, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 91 БПЛА перехвачен над Московской областью. При этом наиболее массированному налету подверглась Курская область — там сбили 126 беспилотников.

Еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, десять — над Калужской, по восемь — над Липецкой и Орловской областями. Шесть БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, и еще три — над Нижегородской.

Рано утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете украинских беспилотников на столичный регион. Средства ПВО перехватили десятки дронов над Раменским и Домодедово. В Москве БПЛА был сбит в районе Домодедовской улицы, обломки незначительно повредили кровлю одного из домов.

В 08:19 мск Собянин проинформировал о перехвате 73 дронов, летевших на Москву. На местах работают экстренные службы, добавил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что массовая атака беспилотников ВСУ на Москву и область началась в 04:00 мск. Десятки аппаратов сбили в Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Раменском, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Домодедово, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках.

В результате налета в городах Видное и Домодедово погиб один человек и пострадали еще трое. В Раменском обломки сбитого дрона упали на многоквартирный дом на Северном шоссе, там повреждены как минимум семь квартир. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Помощь пострадавшим оказали на месте, добавил Воробьев.

На фоне атаки БПЛА Росавиация ввела ограничения на работу московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты в Нижнем Новгороде и Ярославле.

В Домодедово ограничивали движение поездов в сторону Москвы и обратно.